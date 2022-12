Scattare in prossimità del traguardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scattare in prossimità del traguardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPRINTARE

Significato/Curiosita : Scattare in prossimita del traguardo

Il pilota tedesco fece segnare il miglior tempo in qualifica, dovendo però scattare dal sesto posto. in gara schumacher si ritirò per problemi tecnici...

Un proprio lavoro. scattina (zooter): è una porcellina-moto che ama "sprintare" e mettere alla prova le sue abilità. non si ferma davanti a niente, e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

