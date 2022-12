È scarsa se ci sono pochi abitanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È scarsa se ci sono pochi abitanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : POPOLAZIONE

Significato/Curiosita : E scarsa se ci sono pochi abitanti

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi popolazione (disambigua). disambiguazione – "abitanti" rimanda qui. se stai cercando l'omonima...

Dettaglio: popolazione mondiale. la popolazione del nostro pianeta ha raggiunto i 7 miliardi di abitanti nel 2011. si suppone che la popolazione della terra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Di scarsa importanza; È scarsa nel Sahara; scarsa , non sufficiente; scarsa mente chiaro; sono interne in molte grandi aziende; I marinai sono bravi nel farli; Lo sono le zampe delle anitre; Ce ne sono venti in un secolo; Riservati a pochi ; Capiscono pochi ssimo; Capisce pochi ssimo; Corridori da pochi secondi; I più numerosi abitanti della Sabina; Ipotetici abitanti del pianeta rosso; Lo sono gli abitanti di Reykjavík; Lo sono le abitanti di Varsavia e Cracovia;