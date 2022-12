Un saluto fra amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un saluto fra amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Un saluto fra amici

Il bacio tra amici come saluto comunque è meno frequente e limitato a persone con cui c'è sentimento di affetto o tra parenti. in russia un tempo era diffuso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciao (disambigua). la parola ciao (afi: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con saluto; amici; Il saluto dei gladiatori all imperatore; Il saluto di Alì; Un saluto alla buona; Il saluto dei gladiatori all imperatore; Ronald... per gli amici ; Lo si dirama agli amici ; Compagni, amici ; Caterina... per gli amici ; Cerca nelle Definizioni