Salmoni di misure normali - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SALMI

Significato/Curiosita : Salmoni di misure normali

Mare. un'alimentazione ricca di colesterolo nei salmoni dell'atlantico allevati in acque dolci (carenti di iodio) innalza la colesterolemia e le ldl plasmatiche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salmi (disambigua). l'inizio dei salmi il libro dei salmi (ebraico , traslitterato tehillìm o tehilim... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

I salmoni vi nuotano contro; Fanno strage di salmoni ; Un lago in cui abbondavano i salmoni ; Un comune pesce dei salmoni di; misure da latifondi; misure da borracce; misure agrarie di 10000 mq; Servono per prendere le misure ; Uno che dice di avere facoltà paranormali ; Non rientranti in classificazioni normali ; I fatti normali o curiosi della vita; La giuria dei normali cittadini;