Rivoltarsi nel letto per l insonnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivoltarsi nel letto per l insonnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIGIRARSI

Significato/Curiosita : Rivoltarsi nel letto per l insonnia

Decisero di rivoltarsi, sotto la guida di alarico, eletto loro capo unico. il loro scopo era ottenere il rinnovo del trattato del 382 a condizioni per loro più...

Di rigirarsi durante una caduta per atterrare sulle zampe. se un gatto cade anche da pochi centimetri dal suolo ed è girato di schiena, può rigirarsi ruotando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con rivoltarsi; letto; insonnia; Il ben dell intelletto ; Fornisce i letto ri; Il lei in dialetto veneziano; L uccelletto che infilza le prede sui rami spinosi; Si usa in erboristeria per combattere l insonnia ; Non riesce a farlo chi soffre d insonnia ; Il desiderio di chi soffre d'insonnia ; Cerca nelle Definizioni