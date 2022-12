Lo rischia chi cade in un crepaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo rischia chi cade in un crepaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SFRACELLAMENTO

Significato/Curiosita : Lo rischia chi cade in un crepaccio

Quindi si cala nel crepaccio, per aiutare il gruppo a mettersi in salvo. i cinque sono però troppo pesanti e la piccozza rischia nuovamente di staccarsi:...

Castello di hartheim e quelle nelle baracche di gusen provocare lo sfracellamento dei portatori di pietre sulla scala della morte e nel precipizio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con rischia; cade; crepaccio; Si rischia ra presto; rischia no attraversando; Lavora... rischia ndo; rischia no indigestioni; cade re per terra; Diede nome a una celebre Accade mia; Un resto cade nte; cade cinquanta giorni dopo Pasqua; Ai margini del crepaccio ; Blocco di ghiaccio sopra un crepaccio ; Cerca nelle Definizioni