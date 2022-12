Riduce il debito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduce il debito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCONTO

Significato/Curiosita : Riduce il debito

Rappresentativi del proprio debito, con circolazione dei titoli sia interna che estera. il debito pubblico può essere dunque suddiviso in debito pubblico dell'amministrazione...

Da capitale; altri redditi soggetti a ritenuta d'acconto. in questa fattispecie, la ritenuta d'acconto è una trattenuta che grava sui compensi addebitati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

