Un razzo che può salvare il raccolto agricolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un razzo che può salvare il raccolto agricolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GRANDINIFUGO

Significato/Curiosita : Un razzo che puo salvare il raccolto agricolo

Tanegashima la sonda lunare selene su un razzo vettore h-iia (modello h2a2022). selene è anche conosciuta con il nome di kaguya, ispirandosi al racconto...

Pompe per il travaso dei vini orologi da campanile, girarrosti, cannoni grandinifughi al termine del primo conflitto mondiale, chiusa la fase della produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con razzo; salvare; raccolto; agricolo; Lo prova chi è in imbarazzo ; Una madre che razzo la; razzo lare nell aia come i polli; Interiezione d imbarazzo ; Può salvare l avvelenato; salvare per compassione da morte certa; Può salvare l avvelenato; Si possono salvare in formato .jpg; Si fa per avere il raccolto ; raccolto all inizio; Si è fatta prima del raccolto ; Il raccolto del foraggio; Un contratto agricolo ; Attrezzo agricolo a motore per smuovere la terra; Centro agricolo del Napoletano; Strumento agricolo dotato di lama usato per potare; Cerca nelle Definizioni