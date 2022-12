Racconto in cui agiscono gli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racconto in cui agiscono gli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FAVOLA

Significato/Curiosita : Racconto in cui agiscono gli animali

Renart") è una raccolta di racconti medievali in lingua francese del xii e xiii secolo, nei quali degli animali agiscono al posto degli esseri umani...

Altri significati, vedi favola (disambigua). disambiguazione – "favole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi favole (disambigua). esopo una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Lungo racconto ; Il racconto di De Amicis: __ Appennini alle Ande; racconto per far ridere; Concludono il racconto ; agiscono in modo meccanico; agiscono con partigianeria; Reagiscono con le basi; Lo sono coloro che agiscono d impulso; Le riserve nazionali con gli animali protetti; Gli animali come asini e muli; È pieno di animali ; La pelliccia che gli animali sti non contestano;