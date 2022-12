Pronte da cogliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronte da cogliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATURE

Significato/Curiosita : Pronte da cogliere

Che avrebbe consentito all'artista di passare da una visione bioculare a monoculare tanto da cogliere la tridimensionalità di volti, oggetti e paesaggi...

mature – album di ruger hauer del 2016 mature – personaggio della serie di videogiochi the king of fighters mature – classificazione di videogiochi del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con pronte; cogliere; Li indossa il ladro per non lasciare impronte ; Le impronte dell arte; Impronte personali; Ormai pronte da cogliere; Seminano per raccogliere ; Tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana; Nel pc possono raccogliere file; Un opportunità da cogliere ; Cerca nelle Definizioni