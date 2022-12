Promontorio calabro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Promontorio calabro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CAPO RIZZUTO

Significato/Curiosita : Promontorio calabro

Geologia della calabria si riferisce generalmente all'arco calabro, detto anche "arco calabro-peloritano". si tratta di una catena montuosa semi-circolare...

Di capo rizzuto (ipa: ['isola di'kapo ri'uto]) è un comune italiano di 17 312 abitanti della provincia di crotone in calabria. capo piccolo; capo rizzuto;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con promontorio; calabro; promontorio in Costa Azzurra; Il promontorio ... d Antibes; promontorio ... d Antibes; promontorio sul Tirreno in provincia di Latina; Tauro, centro calabro ; Un centro balneare calabro ; Insetto come api e calabro ni; Altopiano calabro ; Cerca nelle Definizioni