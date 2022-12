Il procedimento d incriminazione del Presidente degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il procedimento d incriminazione del Presidente degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IMPEACHMENT

Significato/Curiosita : Il procedimento d incriminazione del presidente degli stati uniti

I territori degli stati uniti d'america sono suddivisioni amministrative sub-nazionali sottoposte al governo federale degli stati uniti d'america. i territori...

Illustrazione risalente al 1868 sull'impeachment dell'allora presidente statunitense andrew johnson l'impeachment (termine dalla lingua inglese in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

