Presa d acqua per incendi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : IDRANTE

Significato/Curiosita : Presa d acqua per incendi

Grande incendio neroniano, tra i maggiori incendi avvenuti a roma si ricordano: nel 390 a.c. l'incendio che distrusse la città a seguito della presa della...

L'impianto rete idranti è disciplinato dalla norma uni 10779:2014. un idrante sottosuolo chiusino per idrante sottosuolo gli idranti sottosuolo sono dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

