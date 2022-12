Si prende per uno spuntino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per uno spuntino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TOAST

Significato/Curiosita : Si prende per uno spuntino

Capo dell’aviazione per elaborare insieme a loro una strategia, sconfiggere i giganti e salvare gli umani dai loro crudeli spuntini notturni. il ggg suggerì...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toast (disambigua). il toast, o pane tostato, è un tipo di pane in cassetta tagliato a fette... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con prende; spuntino; Li prende chi va in tram; Non sanno prende rle gli incerti; Comprende tutte le attività agonistiche; Comprende marcia, corsa, salto e lancio; Rapido spuntino ; Molti Statunitensi lo mangiano come spuntino ; Veloce spuntino ; Lo spuntino tra due pasti; Cerca nelle Definizioni