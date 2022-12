Un premio d importanza mondiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un premio d importanza mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOBEL

Significato/Curiosita : Un premio d importanza mondiale

Classifica femminile, vedi classifica mondiale femminile della fifa. la classifica mondiale della fifa o ranking mondiale fifa, chiamata ufficialmente per...

Il premio nobel (afi: /no'bl/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con premio; importanza; mondiale; Vi si svolge il Gran premio della Malesia di MotoGP; Ambito premio cinematografico; L Hanks premio Oscar; Mettere in __= offrire come premio d una gara; Privi d importanza ; Rappresentative, di grande importanza ; La posizione di chi dà importanza alle differenze sociali; Gli attori che per importanza seguono i protagonisti; Alain __, quattro volte mondiale di F. 1; Film di Spike Lee sulla Seconda guerra mondiale ; Ha vinto quattro volte il mondiale piloti di F1; Al top del calcio mondiale ; Cerca nelle Definizioni