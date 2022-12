Prefisso scientifico che indica uguaglianza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso scientifico che indica uguaglianza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISO

Significato/Curiosita : Prefisso scientifico che indica uguaglianza

5 premi nobel, di cui 3 a livello scientifico). molti altri argentini hanno contribuito allo sviluppo scientifico in tutto il mondo, dovendo a volte...

Disambiguazione – "iso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi iso (disambigua). l'organizzazione internazionale per la normazione (in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

