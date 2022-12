Portare a termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare a termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ULTIMARE

Significato/Curiosita : Portare a termine

Xander è celebrato in virtù delle incredibili imprese che riesce a portare a termine - spesso con la polizia alle calcagna - e che divengono rapidamente...

Cotta e successivamente passata al setaccio per rimuovere i semi per poi ultimare la cottura. mostarda siciliana, dolce a base di mosto cotto impastato con...

