Popolo del sud dell India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo del sud dell India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TAMIL

Significato/Curiosita : Popolo del sud dell india

Gli indiani o popolo indiano sono gli abitanti dell'india, il secondo paese più popoloso al mondo con il 17,50% della popolazione mondiale. con il termine...

tamil – popolo asiatico lingua tamil – lingua ufficiale dello stato del tamil nadu tamil eelam – nome dato dai tamil allo stato indipendente cui aspirano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con popolo; dell; india; Prefisso che vale popolo ; popolo del Vicino Oriente; Antico popolo del Mediterraneo; popolo sa città californiana; Il minerale dell onice; Un indagine dell a Doxa; Diavolo dell e Malebolge; Mida lo era dell a Frigia; Li ha il cobra india no ma non quello africano; Uno stile architettonico diffuso nel sud dell india ; L india na di Harrison Ford; Santone india no insensibile al dolore; Cerca nelle Definizioni