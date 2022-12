Pietre per costruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre per costruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CONCI

Significato/Curiosita : Pietre per costruzioni

Romana, in particolare nell'opera quadrata, si adoperarono diverse pietre da costruzione per i blocchi della muratura, che sono di seguito elencate. tufo del...

Concio – blocco di pietra elisabetta "elsa" conci – politica italiana enrico conci – politico italiano nicola conci – compositore e musicista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con pietre; costruzioni; pietre preziose... per tagliare il vetro; Il romanziere polacco di pietre viventi; Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti; pietre pesantissime; costruzioni linguistiche che hanno una sintassi anomala; Una delle più alte costruzioni di Torino; La semi-ogiva propria delle costruzioni gotiche; Insieme di attività del settore delle costruzioni ; Cerca nelle Definizioni