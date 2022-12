Piena di spirito e di vivacità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piena di spirito e di vivacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRIOSA

Significato/Curiosita : Piena di spirito e di vivacita

Gloria di san francesco e le scene del ciclo della vita di cristo sono disposte lungo le pareti e le volte del transetto destro. la vivacità delle scene...

Sfiorandosi fisicamente o magari con lo sguardo e caricando l'intera scena di una briosa convivialità. il tratto di van gogh, in genere nervoso e frammentato, qui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Le qualità dello spirito ; Cioccolatini spirito si; Lo spirito di coloro che si addentrano in campi inesplorati; spirito custode di un clan primitivo; Sinonimo di vivacità ; Evento che si svolge senza allegria né vivacità ; Scoloriti, privi di vivacità ; Immagine che ha perso vivacità e definizione;