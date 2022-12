Si piega al ginocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si piega al ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GAMBA

piega su scala dell'affioramento (isola d'elba) piega su scala pluri-chilometrica (vallese, alpi svizzere) in ambito geologico viene definita piega una...

– se stai cercando altri significati, vedi gamba (disambigua). veduta laterale di una gamba destra la gamba è la regione anatomica del corpo umano rappresentata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con piega; ginocchio; Un modesto impiega to oberato dal lavoro; Divide l impiega to postale... dal pubblico; Si rende spiega ndosi; Coadiuva l arbitro impiega ndo mezzi elettronici; La parte posteriore a losanga del ginocchio ; Nome comune della parte tra ginocchio e caviglia; La specialità olimpica con i vogatori in ginocchio a pagaia singola; Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio ; Cerca nelle Definizioni