Un piccolo corso d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo corso d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIO

Significato/Curiosita : Un piccolo corso d acqua

Destinato ad utilizzare l'energia meccanica prodotta dalla corrente di un corso d'acqua (preventivamente filtrata attraverso una gora, detta anche bottaccio)...

Kia rio – automobile della kia motors panther rio – automobile della panther, prodotta dal 1975 al 1977 inferno dei tropici (rio) – film statunitense del...

Come un discorso ... agitato; Kurt, logico e matematico del secolo scorso ; Ha avuto corso in Slovenia; Il rumore d una riunione in corso ; Voracissimi pesci d acqua dolce; Un liquore che sembra acqua ; Se manca l acqua perde la bellezza; Teme l acqua regia;