Permette di condurre a distanza mezzi mobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di condurre a distanza mezzi mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TELE GUIDA

Significato/Curiosita : Permette di condurre a distanza mezzi mobili

Sull'isola; il lancio di una terza ondata avrebbe richiesto tempi di preparazione tali da condurre ad un rientro dei velivoli a bordo delle portaerei...

tele+ è stata una piattaforma televisiva a pagamento per la televisione analogica terrestre fornita da telepiù s.p.a. e destinata al mercato televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con permette; condurre; distanza; mezzi; mobili; permette di collegarsi con zone in capo al mondo; permette di convincersi; permette re, approvare; permette di determinare l equivalente in moneta di un debito o credito con la moneta di un altro Paese; Tale da condurre su una falsa pista; Il condurre per il naso; Ricondurre o riferire; condurre ... in centro; Situati a molti chilometri di distanza ; Guidato a distanza ; Coprono frequenze a lunghissima distanza ; A pochissima distanza ; Coadiuva l arbitro impiegando mezzi elettronici; Sono mezzi nelle sfumature; mezzi pubblici cittadini; Una volta viaggiava sui mezzi pubblici; La deve rispettare l automobili sta; Il Santo che protegge automobili sti e viaggiatori; Immobili tà di espressione o di sguardo; Marchio automobili stico; Cerca nelle Definizioni