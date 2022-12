Permette d avvicinare o allontanare il soggetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette d avvicinare o allontanare il soggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZOOM

Significato/Curiosita : Permette d avvicinare o allontanare il soggetto

Sintomi e le difese che essi mettono in campo per gestire, diminuire o allontanare le emozioni più angoscianti e dolorose delle quali soffrono. pertanto...

Altri significati, vedi zoom (disambigua). componenti di uno zoom ottico in fotografia, un obiettivo zoom (o semplicemente zoom) è un obiettivo complesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con permette; avvicinare; allontanare; soggetto; permette di condurre a distanza mezzi mobili; permette di collegarsi con zone in capo al mondo; permette di convincersi; permette re, approvare; Fatti avvicinare a sé; Permette d avvicinare o allontanare il soggetto; Ridurre la distanza, avvicinare ; avvicinare una nave per preparare l'arrembaggio; allontanare , dileguare; Permette d avvicinare o allontanare il soggetto; allontanare un disturbatore da un forum Internet; Gesto aggressivo per allontanare o far cadere; soggetto più usato dagli egocentrici; Nel verbo e nel soggetto ; Il soggetto di fate; Il soggetto pensante; Cerca nelle Definizioni