Ha per capitale Abuja - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NIGERIA

Significato/Curiosita : Ha per capitale abuja

abuja è la capitale (1.568.853 abitanti) della nigeria e capoluogo del territorio della capitale federale. è una città pianificata e una delle capitali...

9°n 8°e9; 8 la nigeria (afi: /ni'rja/), ufficialmente repubblica federale della nigeria (in inglese: federal republic of nigeria), è uno stato federale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

