Pende dal palato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pende dal palato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UGOLA

Significato/Curiosita : Pende dal palato

Le avvertenze. l'ugola è un prolungamento mediano del palato molle di forma conica, che pende verticalmente al termine del cavo orale. l'ugola è composta...

