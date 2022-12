Si paga sui rifiuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si paga sui rifiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TARI

Significato/Curiosita : Si paga sui rifiuti

Un monitor di computer abbandonato i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente...

La tassa sui rifiuti (tari) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

