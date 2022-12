Non lontani nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lontani nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RECENTI

Significato/Curiosita : Non lontani nel tempo

Il "viaggio" nel futuro, seppur non in modo proprio istantaneo. l'idea di viaggiare istantaneamente nel tempo, sia nel passato che nel futuro, ha da...

Della groenlandia, mostra l'evento del dryas recente intorno all' 11.000 bp. lo stadiale del dryas recente, chiamato così dal fiore selvatico alpino/della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

