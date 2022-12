I marinai sono bravi nel farli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I marinai sono bravi nel farli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NODI

Significato/Curiosita : I marinai sono bravi nel farli

Dopodiché serse mandò contro i greci diecimila fra medi e cissiani, "con l'ordine di farli prigionieri e di condurli al suo cospetto". i greci combattevano davanti...

(disambigua). disambiguazione – "nodi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nodi (disambigua). alcuni nodi. il nodo consiste in uno o più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

