Malattia della colonna vertebrale - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : DISCOPATIA

Significato/Curiosita : Malattia della colonna vertebrale

Dalla colonna vertebrale e dalle coste a essa articolate. la colonna vertebrale è il principale sostegno del corpo umano e dei vertebrati. la colonna vertebrale...

Risonanza magnetica della colonna vertebrale cervicale che mostra una discopatia per discopatia si intende una patologia a carico del disco intervertebrale.

