Un liscio tessuto per fodere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liscio tessuto per fodere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Significato/Curiosita : Un liscio tessuto per fodere

tessuto di raso il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura...

