Libri da uffici contabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libri da uffici contabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARTITARI

Significato/Curiosita : Libri da uffici contabili

Documenti contabili si annoverano i seguenti: il libro giornale; l'inventario; il piano dei conti ed il libro mastro. in base alle scritture contabili annotate...

Verbali del consiglio d’amministrazione. la contabilità di magazzino, i partitari, la cassa e altro sono invece ritenuti componenti supplementari a quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

