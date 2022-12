Il legno di molti sarcofaghi delle mummie egizie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il legno di molti sarcofaghi delle mummie egizie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SICOMORO

Significato/Curiosita : Il legno di molti sarcofaghi delle mummie egizie

Camera e, il tesoro, vennero rinvenuti due piccoli sarcofagi antropomorfi, dipinti in resina nera con bande dorate, contenenti le mummie di due piccoli...

Sycomorus – specie arborea: il sicomoro propriamente detto acer pseudoplatanus – acero di monte o acero sicomoro sicomoro – nome comune utilizzato in nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Le bacchette di legno che dondolano nelle gabbie; La valle con Ponte di legno ; Si può staccare dal legno ; Casetta di legno russa; S impara per molti plicare; È propria di molti siti; Il Flynn di molti film di cappa e spada; La città vicina a Parigi con tombe di molti re; Riposano... nei sarcofaghi ; Diavolo delle Malebolge; Metropoli delle Filippine Paese sovrano; Ministero dell Economia e delle Finanze; Serie complete di pentole e padelle ; Il sottogenere punk dei The Gories e The mummie s; Si fanno a ferite... e mummie ; Amuleto posto sul cuore delle mummie dagli egizi; Vi si trovano le più famose piramidi egizie ;