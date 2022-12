La leggera comprende corse e salti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La leggera comprende corse e salti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATLETICA

Significato/Curiosita : La leggera comprende corse e salti

Corsa su strada nell'atletica leggera, la corsa su strada comprende gare su strade comuni, generalmente in asfalto, e su distanze che vanno dai 5 ai...

Comune con il termine atletica si intende di regola l'atletica leggera. atletica leggera – corse, salti, lanci, marcia atletica pesante – lotta, sollevamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

