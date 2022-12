I legami che uniscono i pensieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I legami che uniscono i pensieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NESSI

Significato/Curiosita : I legami che uniscono i pensieri

Interagiscono tramite legami chimici per formare nuovi composti chimici. esistono due tipi di legami chimici: primari: legami covalenti, in cui gli atomi...

Alberto nessi (1940) – scrittore svizzero di lingua italiana antonio nessi (1834-1907) – pittore, intagliatore e fotografo italiano camillo nessi (1899-1942)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con legami; uniscono; pensieri; Prive di legami liquefatte da troppo calore; legami tra persone; Sciogliersi dai legami ; I legami rappresentati dalle persone care; Si uniscono e lottano contro il giogo straniero; Dispositivi che riuniscono più prese elettriche; Vi si riuniscono in conclave; uniscono barba e capelli; pensieri tormentosi; Come la mente... libera e svuotata di pensieri ; L accavallarsi tumultuoso dei pensieri ; Lo sono i pensieri ... da ammettere in confessione; Cerca nelle Definizioni