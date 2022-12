Interviene nelle emergenze umanitarie sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interviene nelle emergenze umanitarie sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CRI

Significato/Curiosita : Interviene nelle emergenze umanitarie sigla

North atlantic treaty organization, in sigla nato, in francese: organisation du traité de l'atlantique nord, in sigla otan) è un'organizzazione internazionale...

Il cri-cri è un tipico cioccolatino pralinato piemontese, prodotto in particolare in alcune confetterie torinesi.

