Insulsi come certe frasi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insulsi come certe frasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BANALI

Significato/Curiosita : Insulsi come certe frasi

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un...

Altri file su frankie banali sito ufficiale, su myspace.com. (en) frankie banali, su discogs, zink media. (en) frankie banali, su musicbrainz, metabrainz... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con insulsi; come; certe; frasi; insulsi , smorti; Comuni, insulsi ; Discepoli scadenti, imitatori insulsi ; Diafane come vetro; Idrocarburo usato come solvente; Sostanze come la pepsina; come la s di scia; Difficoltose come certe imprese; Lo sono certe fibre; Un locale sotterraneo di certe ville; Decide di certe vertenze; frasi d apprezzamento; Fa sfoggio di frasi vuote; frasi da ignorante; Luoghi comuni, frasi fatte; Cerca nelle Definizioni