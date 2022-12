L insegnamento della Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insegnamento della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAGISTERO

Significato/Curiosita : L insegnamento della chiesa

Scolastiche hanno l'obbligo di fornire l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica. i temi di insegnamento da svolgere durante l'ora di attività...

Credere sia alle dichiarazioni proposte dal magistero straordinario, sia a quelle proposte dal magistero ordinario. tale assenso, che riguarda sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

