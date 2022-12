Fu immortalata dai versi di Petrarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu immortalata dai versi di Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAURA

Significato/Curiosita : Fu immortalata dai versi di petrarca

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). andrea del castagno, francesco petrarca, particolare...

Vertigine (laura) – film del 1944 di otto preminger laura – film per la televisione del 1968 diretto da john llewellyn moxey laura (kiss daddy goodnight)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con immortalata; versi; petrarca; Un eroina immortalata da Chateaubriand; La tragica città della Biscaglia immortalata da Picasso; La de Tolomei immortalata da Dante; La de Tolomei immortalata da Dante; Assemblaggio di vini diversi per produrre spumanti; Insegnante universi tario; Quelli di ricerca sono titoli post-universi tari; L accorpamento di prodotti diversi in uno solo, standard; Concittadino del petrarca ; Opera di Francesco petrarca : __ illustribus lat; La città della Francia in cui petrarca incontrò Laura; Vi nacque petrarca ; Cerca nelle Definizioni