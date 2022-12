Idrocarburo usato come solvente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idrocarburo usato come solvente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESANO

Significato/Curiosita : Idrocarburo usato come solvente

Prevalenza di idrocarburi, esteri ed alcoli a basso peso molecolare, e in genere a bassa percentuale o assenza di clorurati. viene usato come solvente nell'industria...

Con il termine esano ci si riferisce ad un qualunque alcano avente formula bruta c6h14 o ad una qualunque miscela di più composti corrispondenti a tale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

