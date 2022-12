Hanno foglie ovali e seghettate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno foglie ovali e seghettate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLMI

Significato/Curiosita : Hanno foglie ovali e seghettate

foglie di colore verde scuro brillante, finemente seghettate, infiorescenze primaverili dai minuscoli fiorellini bianchi, i frutti sono drupe ovali di...

Ermanno olmi alla mostra del cinema di venezia nel 1965 ermanno olmi (bergamo, 24 luglio 1931 – asiago, 7 maggio 2018) è stato un regista, sceneggiatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

