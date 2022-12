Grossa borsa di tela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa borsa di tela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SACCA

Significato/Curiosita : Grossa borsa di tela

Venne rinvenuta in una discarica una borsa contenente il braccio di un bambino. la scoperta fu segnalata alla stazione di polizia 12, che ispezionò il luogo...

sacca, frazione del comune di esine, in valle camonica sacca, frazione del comune di goito, in provincia di mantova sacca, frazione del comune di colorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con grossa; borsa; tela; È più grossa dell anitra; Attrezzi per sgrossa re legname; grossa ghiandola dell apparato digerente; Ingrossa mento del fiume; Ivan, il regista de La kryptonite nella borsa ; Hanno la borsa nel ventre; L animale simbolo della borsa che scende; Si lancia... in borsa ; tela di cotone a più colori; Quello del sarto è di tela ; È il simbolo del pellegrinaggio nella città di Santiago di Compostela ; Lo è colui che agisce con cautela ; Cerca nelle Definizioni