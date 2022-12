Gianni ed Enrico, politici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gianni ed Enrico, politici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LETTA

Significato/Curiosita : Gianni ed enrico, politici

enrico letta (pisa, 20 agosto 1966) è un politico italiano, presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio...

L enrico del TG di La7; Una trasmissione di enrico Ghezzi; Lo promulgò enrico IV; L enrico fisico della pila atomica; Alleanza di partiti politici ; Quella dei politici è blu; I veicoli per il trasporto di politici e autorità; La prevalenza, in un governo, degli esperti sui politici ;