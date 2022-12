Il genere musicale di B. B. King - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere musicale di B. B. King. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BLUES

Significato/Curiosita : Il genere musicale di b. b. king

b. b. king, all'anagrafe riley b. king (itta bena, 16 settembre 1925 – las vegas, 14 maggio 2015), è stato un chitarrista e cantante statunitense. con...

Stai cercando altri significati, vedi blues (disambigua). taj mahal blues trio il genere musicale detto blues è una forma di musica vocale e strumentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

