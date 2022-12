Un gatto con il pelo striato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gatto con il pelo striato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORIANO

Significato/Curiosita : Un gatto con il pelo striato

Mesi lo svezzamento è completo. pelo: il pelo del gatto soriano è corto e il colore del pelo può essere tigrato o striato, nero grigio o grigio fumo, rosso...

Evitare equivoci con l'omonimo paese soriano calabro. la prima testimonianza scritta relativa al territorio di soriano si ha con tito livio, il quale nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

