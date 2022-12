Fiume di Stettino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume di Stettino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fiume di stettino

stettino (in polacco szczecin; in casciubo szczecëno; in tedesco stettin) è una città di 401 907 abitanti della polonia nord-occidentale, capoluogo del...

L'oder (in ceco e in polacco odra, in tedesco oder) è un fiume dell'europa centrale che attraversa la repubblica ceca, la germania e la polonia e sfocia...