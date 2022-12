Il filtro che evita ai minori l accesso a certi siti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il filtro che evita ai minori l accesso a certi siti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PARENTAL CONTROL

Significato/Curiosita : Il filtro che evita ai minori l accesso a certi siti

Disambiguazione – "parental control" rimanda qui. se stai cercando il programma televisivo, vedi parental control (programma televisivo). dansguardian...

Altre definizioni con filtro; evita; minori; accesso; certi; siti; Il filtro ... senza filo; filtro di tela per il vino; Un filtro usato dal cuoco; Beve con Tristano il fatale filtro d amore; I samurai lo evita vano con il suicidio; La evita la chiusura lampo; C è chi vi passa per evita re di fare storie; Sa come evita re le corna; Era un tribunale per le cause minori ; Né minori , né maggiori; Protetto nella minori tà; Il protagonista di Top Gun e minori ty Report; L abito e gli accesso ri portati da una persona; Un accesso rio per chi fuma toscani; Sono uguali in accesso ; Danno accesso ai giardini; L allargamento sul fondo di certi abili; Non sanno prenderle gli incerti ; Li suonano i concerti sti; La inconsistenza di certi discorsi roboanti; Immagazzinato in ampi depositi per cereali o fieno; Un dispositi vo del frigo; È propria di molti siti ; Proclama i siti Patrimonio dell umanità; Cerca nelle Definizioni