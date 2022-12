Farmaci che favoriscono la formazione di nuovi tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaci che favoriscono la formazione di nuovi tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ANABOLIZZANTI

Significato/Curiosita : Farmaci che favoriscono la formazione di nuovi tessuti

Caso di tumori maligni, è, in patologia, «una massa di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste...

Di ormoni anabolizzanti (soprattutto igf-i e testosterone) aumenta la mortalità e il rischio di collasso cardiocircolatorio. gli anabolizzanti sono sottoposti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

