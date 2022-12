Fantastico... come un Dalì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fantastico... come un Dalì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SURREALE

Significato/Curiosita : Fantastico... come un dali

Portano a riflettere. e, naturalmente, c'è salvador dalí ("il surrealismo sono io"), con la sua fantastica o fantasmatica proiezione del "sogno" e del pensiero...

Brainchain, olio su tela di willem den broeder (2001) il surrealismo è un movimento artistico e letterario d'avanguardia del novecento, nato negli anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

