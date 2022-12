Famoso monumento sulla Acropoli di Atene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famoso monumento sulla Acropoli di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARTENONE

Significato/Curiosita : Famoso monumento sulla acropoli di atene

L'acropoli di atene si può considerare la più rappresentativa delle acropoli greche. è una rocca, spianata nella parte superiore, che si eleva di 156...

Nashville, vedi partenone (nashville). coordinate: 37°58'17.5n 23°43'35.76e / 37.971527°n 23.726601°e37.971527; 23.726601 il partenone (in greco antico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

_ Nielsen, famoso attore comico; O sole più famoso ; famoso albergo di Venezia; Lo è Keanu Reeves nel famoso film Matrix; Un tipo di monumento preistorico; __ de Triomphe, monumento di Parigi; Noto monumento berlinese; monumento romano dedicato all assenza di conflitti; Disegna... sulla pelle; Uno sulla sterlina; A volte affiorano sulla pelle; Un insieme di bancarelle sulla strada; Il tempio sull acropoli ; Si domina dall acropoli ; Il tempio sull acropoli ; acropoli In giro per il mondo; Gli oligarchi che governarono atene nel sec. V a.C; La Nazione con atene ; La recluta dell atene o; Diramazioni delle catene montuose;